Sondaggio, Angela Merkel: fiducia alle stelle per il coronavirus. Germania, la prospettiva del quinto mandato

20 aprile 2020 a

a

a

Angela Merkel vicina al quinto governo. Quello che mesi fa sembra uno "scneario da incubo" ora potrebbe realizzarsi. La crisi infatti sembra aver rafforzato il gradimento della cancelliera tedesca. Dall'inizio dell'esplosione del coronavirus la Merkel vanta una significativa scalata in termini di fiducia: l'80 per cento dei tedeschi infatti valuta positivamente il suo operato a fronte del 65 di inizio anno. Questi i numeri del sondaggio Forschungsgruppe Wahlen - Politbarometer realizzato per Die Zeit che aggiungono una diminuzione degli insoddisfatti, passati dal 32 al 17 per cento.

La Merkel peggio dei tedeschi: il sondaggio, anche in Germania schifati dalla mossa ammazza-Italia

Cifre - come spiega Il Giornale - che fanno immediatamente pensare a un'ennesima incoronazione, a discapito di quanto aveva accennato più volte (ossia il ritiro al termine di questo mandato). A Natale 2018, ad esempio, la Merkel assicurò che il quarto mandato alla guida del governo sarebbe stato l'ultimo e che non avrebbe cercato nuovi incarichi né a casa né in Europa. Non solo, perchè a mettere i bastoni tra le ruote della cancelliera anche il fatto che i tedeschi non eleggono direttamente il capo del governo ma votano per i partiti che lo sosterranno in Parlamento. E qui arrivano i problemi visto e considerato che i liberali non hanno i numeri per sostenere un quinto governo Merkel e i socialdemocratici invece non ne hanno alcuna intenzione. Incrociamo le dita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.