Coronavirus, Donald Trump fuori controllo: "Testiamo iniezioni di candeggina nel corpo umano"

24 aprile 2020 a

a

a

Un Donald Trump fuori controllo, quello che si è presentato nella mattinata italiana a fare il consueto punto stampa sul coronavirus. Già, perché il presidente degli Stati Uniti si è lanciato in una serie di suggerimenti su come sconfiggere la pandemia. Suggerimenti che però risultano sconcerntanti. In buona sostanza, ipotizza l'uso di luce solare e raggi ultravioletti (e fin qui passi), ma soprattutto di disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il Covid-19. Incredibile ma vero, il presidente ha suggerito di testare iniezioni di ultravioletti, disinfettanti e candeggina per verificare se uccidono il virus.

Video su questo argomento "I re dei ventilatori polmonari". Trump, lo scivolone mentre muoiono migliaia di persone al giorno

"Vedo che il disinfettante lo fa sparire in un minuto - ha detto Trump -. Un minuto! C'è un modo in cui possiamo fare qualcosa, tramite un'iniezione all'interno del corpo? Sarebbe interessante verificarlo". Dunque, citando ulteriori test che dimostrerebbero come il virus sia sensibile ai raggi ultravioletti o al calore, Trump ha suggerito che gli americani contagiati potrebbero curarsi uscendo alla luce del sole in una giornata calda. "Supponiamo di colpire il corpo con una luce enorme, che sia ultravioletta o solo una luce molto potente, non credo che questo sia stato mai sperimentato".

"Quei cinesi che sono andati in Italia...". La bomba di Trump sul contagio: "Perché siete messi così male"

Frasi, va da sé, che hanno subito scatenato un diluvio di proteste, con gli esperti che hanno definito "irresponsabile e pericoloso" quanto detto. In particolare, nel mirino, il suggerimento di iniettarsi disinfettante nel corpo, soluzione che avrebbe effetti devastanti sull'organismo e che però, ora, qualcuno anche potrebbe testare su se stesso, nelle proprie case.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.