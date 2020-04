Corea del Nord, la sorella dopo Kim Jong-un? L'esperta: "I gerarchi potrebbero rifiutare una donna", lo scenario

26 aprile 2020 a

E adesso, che succede? Se davvero Kim Jong-un fosse morto, che ne sarà della Corea del Nord? Si parla in primis della successione, e a fornire qualche lume, interpellata da formiche.net, ci pensa Francesca Frassinetti, ricercatrice dell'Asia Center dell'Ispi. "Quella di Pyongyang è una dittatura ereditaria e la sorella Kim Yo-jong avrebbe le credenziali di sangue, in quanto discendente della cosiddetta stirpe del Monte Paektu”, spiega la Frassineti. Ma non è tutto così scontato: è necessario infatti comprendere la possibile reazione della gerontocrazia del regime, quella composta da zii e cugini di Kim. Il punto è che Kim Yo-jong è donna: il regime lo può tollerare? “I gerarchi potrebbero non accettarla anche soltanto in quanto donna - riprende la ricercatrice -. Certamente ci sono stati dei passaggi importanti che l’hanno riguardata anche recentemente, come per esempio il reinserimento tra i membri non permanenti del Politburo, e per la prima volta ha rilasciato dichiarazioni a suo nome quando il mese scorso ha commentato le dichiarazioni di Trump circa una lettera inviata da Kim”.

La successione, oltre ai risvolti interni, ha ovvie conseguenze a livello internazionale. Pyongyang è infatti una potenza nucleare, e Donald Trump aveva avviato un contatto, un piano di disgelo con Kim-Jong un, anche se ad ora non erano stati stretti accordi sui test atomici e missilistici. E se il dittatore fosse morto, che cosa farà il suo successore? Educata in un collegio svizzero (proprio come Kim), la sorella del leader - si interroga sempre formiche.net - "potrebbe non essere apprezzata dalla cerchia del potere anche perché potrebbe farsi portatrice dell’ipotesi con cui la Cina, alla morte di Kim Jong-il, supponeva riforme sul piano economico per togliere parte della rigidità al Paese?". Insomma, il futuro della Corea del Nord, ad ora, appare una grande, enorme incognita.

