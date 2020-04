Kim Jong-un morto? La ferocissima prima pagina del New York Post

26 aprile 2020 a

Il mistero di Kim Jong-un tiene il mondo con il fiato sospeso. In Corea del Nord bocche cucitissime: è morto? Oppure è solo nel residence balneare così come sembra suggerire una foto satellitare? E ancora, potrebbe essere in coma vegetativo in seguito a un attacco cardiaco: la voce è stata rilanciata da fonti giapponesi. Insomma, tutto e il contrario di tutto. Per certo, qualcosa non torna: il dittatore non si fa vedere da troppo tempo e gli organi ufficiali di regime tacciono. Ed in questo contesto, si fa notare la clamorosa prima pagina del New York Post di oggi, domenica 26 aprile, quasi un "auspicio" del tabloid di taglio piuttosto conservatore. Il titolone a tutta pagina recita: "Kim Jong done?". Un titolone in cui, con gioco di parole, cu si chiede se effettivamente sia morto. "Done" si traduce in "fatto, eseguito, finito". Una prima pagina davvero ferocissima degna di nota, rilanciata su Twitter da Nonleggerlo:

