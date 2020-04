Kim Jong-un, indizi rivelatori sulla morte: impennata nell'importazione di detergenti e dispositivi elettronici

27 aprile 2020 a

a

a

Il segnale che le recenti voci sulla morte di Kim Jong-un sarebbero più che fondate arriva dall’impennata di acquisti di importazione a Pyongyang: dai detergenti all’elettronica e ai liquori, dal pesce in scatola alle sigarette. Lo scrive Il Giornale, secondo cui la Corea del Nord sta costruendo una realtà distorta da offrire in pasto ai sudditi, prima ancora che all’Occidente, in attesa di superare il momento di debolezza scaturito dalla morte di Kim. Per superarlo occorre ovviamente trovare un successore, intanto di certo c’è che da venerdì scorso numerosi elicotteri hanno sorvolato la capitale e sono stati registrati diversi stop ai collegamenti ferroviari interni e a quelli transfrontalieri con la Cina. Inoltre il 25 aprile è accaduto un altro episodio che alimenta la teoria della morte di dittatore: non è apparso e non è stato neanche menzionato durante la celebrazione dell’ottantesimo anniversario della nascita dell’esercito rivoluzionario popolare.

"Kim morto? Nessun problema, sta...". Corea del Nord come l'Unione sovietica, la prova della "copertura" di Stato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.