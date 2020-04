Kim Jong-un morto? Parlano gli esperti della Corea del Nord: "C'è un precedente, ma questa volta la situazione è seria"

27 aprile 2020 a

La morte di Kim Jong-un sembra la tesi che sta prendendo sempre più piede dopo la sua misteriosa scomparsa. In molti sono dell'idea che il dittatore della Corea del Nord, dopo aver subito un intervento chirurgico, sia deceduto. Eppure questa non sarebbe la prima volta che Kim viene dato per morto. Nel 2014 il leader sparì dalla scena pubblica per sei settimane, alimentando le speculazioni su un golpe militare o su un attacco di cuore.

"Dopo Kim potere alla sorella? Non voglio neanche pensarci". Fonti autorevoli: terza guerra mondiale?

Tuttavia, scrive Anna Fifield, giornalista del Washington Post nonché esperta di Corea del Nord al punto di essere l'autrice di una biografia di Kim, "le voci sembrano diverse". le voci sul suo intervento al cuore sono "persistenti" e alimentano i sospetti degli osservatori. "Potenzialmente ci troviamo di fronte ad una crisi seria", le fa eco Andrei Lankov, storico della Corea del Nord, sottolineando che a suo giudizio nell'attuale situazione c'è "sicuramente" qualcosa di insolito.

