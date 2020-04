Coronavirus, un gruppo di scienziati ha scoperto altri 500 virus legati al Covid-19

28 aprile 2020 a

Predict è un centro di ricerca in cui un gruppo di scienziati americani, scrive il sito it.businessinsider.com, ha scoperto che cinque virus legati al Covid-19 potrebbero, nei prossimi anni, fare il salto di specie e arrivare all’uomo, proprio come sta accadendo in questi mesi con il coronavirus. Questi scienziati sono quelli che con maggiore puntualità effettuano ricerche sui pipistrelli, sul loro sangue e sulle loro feci in cerca di nuove malattie e soprattutto di possibili zoonosi ossia di malattie che potrebbero fare il salto di specie e, proprio come successo con il CoVid19, arrivare all’uomo. Negli ultimi 10 anni hanno infatti ha studiato le caverne, le feci, gli organi e l’habitat di più di 15 mila pipistrelli, arrivando a trovare più di 500 coronavirus sino a prima sconosciuti.

