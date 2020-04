Coronavirus, la delirante teoria del giornalista Usa: "Maatje Benassi, lei l'untrice numero uno"

29 aprile 2020 a

Maatje Benassi "l'untrice numero uno" del Covid-19. Questa la delirante teoria di George Webb, "giornalista investigativo" di Washington, che su Youtube e Twitter ha puntato il dito contro la riservista dell'esercito americano. "È come passare da un brutto sogno a un incubo, giorno dopo giorno" ha riferito la donna dopo essersi sentita incolpare di aver infettato la città di Wuhan. Benassi, nell'ottobre scorso partecipò, con altre decine di atlete, a una gara di ciclismo nell'ambito dei Military World Games, e per questo ora è diventata il capro espiatorio di tesi a dir poco complottiste.

Peccato però che, come riporta Il Corriere della Sera, la donna non abbia mai accusato sintomi, nè tantomeno è risultata positiva al coronavirus. Un caso, questo, sollevato dalla Cnn che ha rispolverato il passato di Webb, scoprendo che è stato arrestato nel 2017 a Zanesville, in Ohio, con l'accusa di aver falsamente denunciato una serie di attentati dinamitardi. E così il "giornalsta" ha dovuto fare marcia indietro: "Ritratto ufficialmente la mia affermazione che Maatje Benassi sia risultata positiva al Covid-19. Mi sono ora reso conto che qualcuno mi ha passato delle informazioni sbagliate per intrappolarmi, esattamente come un informatore dell'Fbi fece per il caso in Ohio di tre anni fa". Un'assurdità in un momento estremamente delicato.

