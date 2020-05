Coronavirus, Donald Trump contro la Cina: "A Wuhan qualcosa di terribile, ho visto le prove"

01 maggio 2020 a

a

a

Torna a cannoneggiare contro la Cina, Donald Trump. Il tema, ovviamente, il coronavirus. La tesi, che sia stato prodotto in laboratorio, a Wuhan, da cui potrebbe essere sfuggito: "Lì deve essere successo qualcosa di terribile. Può essere stato un errore, qualcosa che si è sviluppato inavvertitamente, oppure qualcuno lo ha fatto di proposito", ha picchiato duro Trump. Secondo quanto riportato da Reuters, quando al presidente degli Stati Uniti è stato chiesto se avesse prove a tal riguardo, lui ha citato "un alto grado di sicurezza" circa la teoria del laboratorio. "Sì, sì, le ho viste", ha aggiunto, precisando poi di "non poter parlare oltre".

"Chi potrebbe far fuori la sorella di Kim Jong-un". Corea, intrigo per la successione (e ombre nucleari)

In questo contesto, la Dni, la Direzione nazionale dell'intelligence degli Stati Uniti, fa sapere di escludere che il Covid-19 sia stato costruito in provetta. In una nota fanno sapere che le agenzie federali "concordano con il largo consenso scientifico riguardo al fatto che il virus che causa Covid-19 non è stato fabbricato dall’uomo o geneticamente modificato". Eppure la stessa Dni, agenzia ombrello dei servizi segreti americani, aggiunge che l'indagine sull'origine della pandemia prosegue: "La comunità di intelligence continuerà a esaminare in modo rigoroso ogni tipo di informazione per determinare se la pandemia trovi la sua origine da contatti con animali infetti o da un incidente in un laboratorio a Wuhan", fanno sapere. Trump, da par suo, mostra di non avere dubbi, in un escalation di dichiarazioni contro la Cina le cui conseguenze potrebbero essere inimmaginabili.

"Spocchia tedesca, quante balle sull'Italia". Dalla Germania, 'uomo che sbugiarda la Merkel: "Tra 2 anni addio Europa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.