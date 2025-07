Usa, Dan Rivera muore dopo aver visto la vera bambola Annabelle: "È posseduta"

Mistero a tinte horror. Dan Rivera, investigatore di fenomeni paranormali, è morto all'età di 54 anni lo scorso 13 lugli. E fin qui - sembrerebbe - nulla di strano. Ciò che desta terrore riguarda un suo incontro avvenuto poco prima del decesso. L'uomo infatti è deceduto poco dopo aver visionato in prima persona la celebre bambola Annabelle, protagonista della saga horror "The Conjuring". Rivera stava partecipando “Devil on the run tour” come esperto e garantiva ai partecipanti un contatto ravvicinato con la (copia) della famosa bambola che si ritiene sia posseduta. Tuttavia il demonologo aveva deciso di osservarla da vicino prima dell'inizio ufficiale del tour.

Stando a quanto riportato da People, le squadre di emergenza sono intervenute nell'hotel dove alloggiava Rivera per praticare una rianimazione cardiopolmonare. Al momento, non sono ancora state rese note le cause del decesso. A confermare la morte è stata la Nespr con una nota pubblicata su Facebook. "Siamo addolorati e stiamo ancora elaborando questa perdita", ha commentato la società. "La sua gentilezza e passione hanno toccato tutti coloro che lo conoscevano", ha poi aggiunto.

Dan Riviera ha lavorato per tutta la vita per cercare di capire qualcosa su fenomeni paranormali. "Fin da piccolo venne a conoscenza di fenomeni inquietanti, avendo assistito a eventi paranormali che si verificavano nella sua casa", si legge nella sua autobiografia.