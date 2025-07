Claudio Borghi ad alzo zero: "Ai suoi occhi von der Leyen è una ladra"

Il problema dell'Europa nei suoi negoziati con Donald Trump per i dazi Usa sarebbe rappresentato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ne è convinto Claudio Borghi della Lega che, ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, ha detto: "Perché io dico ogni tanto che dobbiamo trattare bilateralmente? Perché l'origine del problema, quello che lui considera un ladro, è quello con cui noi andiamo a trattare. Agli occhi di Trump Ursula von der Leyen è una ladra. Noi invece siamo visti bene e se andiamo a trattare insieme con una che ai suoi occhi è una ladra avete visto il risultato? Siamo arrivati al 30%".

"Il problema - è intervenuta quindi la conduttrice Veronica Gentili, pure lei ospite della trasmissione - è di chi pensa di rapportarsi con lui come con un altro presidente di un qualsiasi paese. Trump non si aspetta più di essere preso sul serio. Tuttavia, lui non tollera la lesa maestà, che è la regione per cui secondo me adesso Putin inizia ad irritarlo. Gli unici elementi che lo muovono sono gli aspetti commerciali".