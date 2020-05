Coronavirus, i dossier di Trump contro la Cina: "Eliminate le prove per accumulare materiale medico"

04 maggio 2020 a

a

a

La Cina messa all'angolo. Donald Trump e Mike Pompeo avrebbero tutte le prove per "incastrare" Pechino sulla questione coronavirus. Dopo la dichiarazione pubblica del presidente americano e del suo segretario di Stato sulla reale responsabilità cinese (i due hanno infatti dichiarato che il virus è sfuggito al laboratorio di Wuhan ndr), ecco che spunta un documento compromettente. Il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti d'America (Homeland Security) possiede un dossier, nelle mani dell'Associated Press, nel quale viene svelato che Pechino ha nascosto la gravità della crisi per accumulare materiale medico e prepararsi all’emergenza. Un modo - rivela Il Corriere - per stoccare tutto quello che era necessario senza però dare l’allarme all’esterno. Non solo, perché secondo le accuse il governo avrebbe tenuto all’oscuro l’OMS.

Le prove non si fermano a queste. Esiste infatti un secondo report ed è quello citato dal quotidiano australiano Daily Telegraph: 15 pagine redatte dagli 007 del patto "Five Eyes", ossia Australia, Usa, Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Canada nelle quali si leggono, tra le altre cose, che la Cina ha eliminato/distrutto prove sul Covid, ha imposto la censura e silenziato testimoni scomodi e non ha fornito elementi utili per realizzare il vaccino.



