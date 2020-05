Coronavirus, lo studio sparito con cui due scienziati accusavano la Cina: "La verità non si saprà mai"

05 maggio 2020 a

a

a

C' è anche il giallo di uno studio pubblicato e poi eliminato da due scienziati cinesi, Botao Xiao e Lei Xiao, del Politecnico di Guangzhou ad alimentare la tesi del dossier che l'amministrazione Usa ha preparato per attaccare la Cina e supportare l'accusa che il Covid-19 sia stato creato dai cinesi. "Il coronavirus - si leggeva in quell' analisi - probabilmente ebbe origine in un laboratorio di Wuhan. I livelli di sicurezza vanno rafforzati nei laboratori di biologia batterica ad alto rischio".

Papa Francesco, dalla sala stampa un "sentito grazie alla Cina": la furia dei cardinali Usa contro il Vaticano

L' intero articolo apparve sul sito ResearchGate , poi venne rimosso. La verità, scrive Repubblica, forse non si saprà mai. Se ci fu una responsabilità umana, anche solo uno sbaglio o negligenza, questo aggiungerebbe un movente ai tentativi delle autorità cinesi di nascondere la verità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.