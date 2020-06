George Floyd, guerriglia a Philadelphia? Entra in scena Batman: video clamoroso dagli Stati Uniti

02 giugno 2020 a

a

a

Sono giorni folli quelli che stanno caratterizzando gli Stati Uniti da quando è stato ucciso George Floyd, l’afroamericano morto soffocato dall’agente Derek Chauvin. Un atto di una violenza inaudita e gratuita che ha fatto esplodere vibranti proteste contro il razzismo in tutto il paese, e non solo. Le forze dell’ordine hanno avuto via libera da Donald Trump di utilizzare tutti i metodi possibili per fermare le proteste e i disordini, ma soprattutto gli atti di vandalismo. Non mancano però episodi di violenza gratuita contro manifestanti assolutamente pacifici. È accaduto a Philadelphia dove, nel bel mezzo del trambusto per i gas lacrimogeni lanciati sulla gente presente in piazza, è comparso addirittura Batman. O meglio, un uomo travestito dal supereroe di Gotham, tra l’altro in maniera piuttosto convincente: la sua entrata con "effetti speciali" ha dato vita alla replica di una scena di un film.

L'agente che ha ammazzato George Floyd? Scoperta horror: nel suo passato in divisa...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.