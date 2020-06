Maddie McCann, la testimone inchioda Brueckner: "Urlò che è morta e che anche i maiali mangiano carne umana"

08 giugno 2020 a

Nuovi e inquietanti dettagli emergono dal passato di Christian Brueckner, l’uomo indagato per l’omicidio di Maddie McCann, la bimba inglese di tre anni sparita nel 2007. A far emergere la personalità di Brueckner è Lenta Johlitz, un'ex impiegata che lavorava al chiosco gestito dallo stesso Brueckner nel nord della Germania. "Una volta - ha raccontato la giovane al quotidiano tedesco Bild - ha perso del tutto il controllo quando ci siamo seduti insieme con alcuni amici e abbiamo avuto una conversazione sul caso Maddie. Voleva che smettessimo di parlarne e gridò: Adesso la bambina è morta e basta. Puoi far scomparire rapidamente un cadavere! Anche i maiali mangiano carne umana!'".

Il pedofilo di Maddie? Pista italiana: l'avevano arrestato 2 anni fa a Milano. Sconvolgente incrocio giudiziario

Ma Lenta non è stata l'unica a rompere il silenzio. Peter Erdmann, che lavorava in una scuola elementare a 100 metri dal chiosco, ha raccontato di tutti quei "pony e orsacchiotti" che Brueckner regalava ai bambini. "All'epoca - ha spiegato l'uomo - non ci ho riflettuto più di tanto. Andavo a trovare Christian nel chiosco e mi è sempre sembrato amichevole. Gli ho anche chiesto se faceva lui i regali e mi ha detto che aveva una scatola piena di giocattoli al chiosco. A ripensare alle sue intenzioni adesso ho la nausea. Vorrei aver sollevato la questione con i miei superiori all’epoca. Mi dispiace non essere stato più sospettoso in quel momento, ma adesso parlerò con la polizia".

Non solo Maddie, il presunto omicida e quel sospetto legame con un'altra scomparsa: dettagli inquietanti

Poi c'è la testimonianza di un'ex ragazza di Brueckner che ha raccontato di essere stata strangolata e abusata dal pedofilo. "Aveva circa 17 anni ed era bionda. Era una donna molto piccola, gracile. Mi ha detto che Brueckner l'aveva colpita e l'aveva strangolata. Me l'ha detto lei stessa. Ho visto segni di strangolamento sul suo collo - ha confessato una conoscenza del pedofilo, Norbert M., per poi aggiungere -. Permetteva ai bambini di 9 anni di lavorare per lui nel chiosco. Una volta andò in vacanza in Portogallo per sei settimane e lasciò i cani soli a morire". Su Brueckner pendono ora 17 condanne per i reati più disparati e per gli inquirenti portoghesi il pregiudicato 43enne potrebbe essere collegato alla scomparsa di Maddie. Gli indizi parlano chiaro.

