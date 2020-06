Donald Trump, "la maxi-evasione fiscale": a denunciare il presidente ci pensa Mary, la nipotina

16 giugno 2020 a

Una sterminata inchiesta sui cento modi usati da Donald Trump, prima di diventare presidente Usa, per aggirare il Fisco pubblicata dal New York Times nell'ottobre del 2018, scrive il Corriere della Sera, è stata passata al quotidiano da Mary Trump, figlia di Fred Jr, fratello maggiore di Donald, morto a soli 42 anni per un infarto nel 1981. La donna ha deciso ora di raccontare di essere stata lei la "gola profonda" della famiglia in un libro che promette di essere un altro colpo per l'immagine del presidente.

Queste memorie arriveranno in libreria l'11 agosto, alla vigilia della convention repubblicana. La miniera alla quale attinge Mary - il libro è pubblicato Simon & Shuster e ha si chiama Too Much and Never Enough (Troppo e mai abbastanza) - è quella delle controversie che circa vent'anni fa segnarono la distribuzione dell'eredità di The Donald. Si sa che il libro conterrà anche le confidenze di un altro personaggio fin qui silenzioso della famiglia: Maryanne Trump Barry, sorella di Donald, un giudice federale in pensione.

