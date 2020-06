Vladimir Putin, il calvario di chi vuole incontrarlo nei giorni del coronavirus: a cosa si viene sottoposti

17 giugno 2020 a

a

a

Una doccia di microgocce di disinfettante, solo così sarà possibile incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Tutto questo, ovviamente, per proteggerlo dal coronavirus. Questa particolare precauzione avverrà nella residenza di Novo-Ogaryovo: si dovrà passare per un tunnel dove una nuvola di disinfettante spray ricoprirà gli abiti e la pelle esposta dei visitatori.

"Contro il coronavirus a me basta l'aglio". La follia di Ramzan, uomo forte di Vladimir Putin: una fine terribile

La Russia, con oltre 500mila contagi, infatti è il terzo Paese al mondo per numero di casi dopo il Brasile e gli Stati Uniti. Mosca ha spiegato tuttavia i numeri elevati con il suo programma di test di massa, ricorda il Tgcom. Intanto il presidente russo per il suo 67° compleanno ha fatto diffondere alcune fotografie che lo ritraggono in Siberia mentre si concede una vacanza in relax alla ricerca di funghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.