Coronavirus, in Russia quasi 10 mila casi nelle ultime 24 ore. davanti ci sono solo gli Usa in questa tragica gara sui contagi

17 maggio 2020 a

a

a

Il coronavirus crea ancora problemi al presidente russo Vladimir Putin. La Russia ha infatti annunciato 9.709 casi di infezione da Covid-19 nelle ultime 24 ora, registrando per la terza volta in una settimana un livello di contagio attorno alle 10 mila unità. La Russia diventa cosi' il secondo Paese al mondo, dopo gli Usa, per numero totale di malati che sono 281.752. Lievemente inferiore a quello del giorno precedente il numero di decessi, 119, record dall'inizio della pandemia. I morti in totale sono 2.631.

Coronavirus, Russia primo paese per contagi in Europa: Vladimir Putin accerchiato

Scavalcato anche la Spagna in questa tragica gara sul numero di contagi da coronavirus. Nelle ultime settimane molti osservatori hanno messo in dubbio il numero di vittime comunicato da Mosca che tenderebbe, almeno per quanto riguarda il numero dei morti giornalieri, a ridimensionare le cifre. Per le autorità russe il fatto che per la terza volta questa settimana i contagi non abbiano superato quota 10mila indica per lo meno una stabilizzazione dell'epidemia. "Direi che a oggi abbiamo arrestato la crescita", ha affermato la garante per la Salute, Anna Popova in un'intervista tv, "siamo arrivati a un livello di stabilità che tutti aspettavamo, da 10 o 11 giorni non ci sono piu' aumenti o sono molto limitati".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.