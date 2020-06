Boris Johnson, incidente d'auto a Westminster: un attivista si lancia contro di lui, tamponamento a catena

17 giugno 2020 a

a

a

Boris Johnson è rimasto coinvolto in un incidente d’auto di lieve entità a Westminster, nel centro di Londra. Lo riporta il Guardian, secondo cui nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita. Solo uno spavento, quindi, per il primo ministro britannico, che all’improvviso ha assistito ad un attivista lanciarsi contro la sua Jaguar. L’autista è stato costretto ad inchiodare e di conseguenza l’auto è stata tamponata da un suv con a bordo il personale di sicurezza che segue BoJo. Il premier stava lasciando Westminster dopo l’appuntamento settimanale con le Camere mentre un gruppo di manifestanti si era radunato in protesta davanti ai cancelli del Parlamento. Alla vista dell’auto di Johnson, alcuni attivisti si sono lanciati e uno è riuscito ad avvicinarsi a tal punto da costringere l’autista all’inchiodata: tra l’altro è stato investito dalla moto che apriva il corteo di auto, ma senza riportare danni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.