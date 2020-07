Morto Georg Ratzinger, fratello di Benedetto XVI: pochi giorni fa, il viaggio del Papa emerito a Ratisbona

01 luglio 2020 a

È morto Georg Ratzinger, fratello maggiore del Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger. Si è spento all'età di 96 anni, a Ratisbona, la città dove ha trascorso la maggior parte della sua lunghissima vita. Nato a Pleiskirchen il 15 gennaio 1924, Georg Ratzinger è entrato in seminario minore nel 1935 e - dopo la Seconda Guerra Mondiale - era passato al seminario Herzogliches Georgianum di Monaco di Baviera insieme al fratello minore Joseph nel 1947. I due furono ordinati sacerdoti lo stesso giorno, il 29 giugno 1951. In seguito all'elezione di Joseph a Papa, Georg ha più volte visitato il fratello in Vaticano. E soltanto pochi giorni fa, la chiacchieratissima visita di Benedetto XVI al capezzale del fratello maggiore, un viaggio a Ratisbona a 93 anni nonostante i pericoli derivanti del coronavirus (chiacchieratissima visita perché erano circolate voci secondo le quali Joseph Ratzinger non sarebbe tornato in Vaticano, voci subito smentite dal Vaticano stesso e poi dai fatti). Joseph, conscio che Georg era arrivato agli ultimi giorni di vita, ha voluto salutare il fratello, affrontando un viaggio in aereo. L'ultima volta che il Papa emerito aveva lasciato l'Italia era nel 2013, proprio in seguito alle dimissioni, primo Papa a rimettere il mandato in sei secoli di Pontificato.

