Johnny Depp, il tavolo del vizio: non solo fiumi di cocaina e alcol, la sconvolgente foto mostrata da Amber Heard

Il processo che vede Johnny Depp contro Amber Heard, in svolgimento a Londra per una causa contro il Sun dove il divo de I pirati dei caraibi è chiamato sul banco dei testimoni, catalizza le attenzioni di tutto il mondo. Già, le accuse reciproche tra i due ex sono sconvolgenti: droga, botte, cocaina, sperperi di denari. Ieri, mercoledì 8 luglio, Depp ha accusato la Heard di aver "defecato nel nostro letto" per ripicca dopo l'ennesimo litigio. E lei ha subito rilanciato mostrando una fotografia sconvolgente che ha fatto il giro del mondo a tempo record.

"Quando ha defecato nel nostro letto. E poi...". Johny Depp, in tribunale la testimonianza agghiacciante su Amber Heard

Di che si tratta? Presto detto: del "tavolo del vizio" del divo di Hollywood. Ecco che nell'immagine si vedono strisce di cocaina, una carta di credito necessaria per preparare la droga, un bicchiere con whisky, una scatola di metallo "personalizzata" all'interno della quale teneva gli stupefacenti, il cannino per inalare la polverina e anche un cd rimasterizzato con i brani di Keith Richards. Immagini che parlano da sole. Dunque Amber lo accusava di bersi una pinta di rosso a colazione, arrivando a spendere 25mila euro al mese in vino. Dunque un'altra foto, in cui si vede Depp collassato a terra dopo i cocktail. Da par sua, l'attore ha ribadito: "Drogato sì, ma violento mai". E lo show continua...

