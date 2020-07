Johnny Depp, in tribunale la testimonianza agghiacciante su Amber Heard: "Quando ha defecato nel nostro letto. E poi..."

08 luglio 2020 a

A Londra è in corso il processo per diffamazione che Johnny Depp ha voluto contro il quotidiano inglese Sun per averlo diffamato chiamandolo "picchiatore di donne". In aula a sorpresa, chiamata a testimoniare in difesa del quotidiano, è arrivata l'ex moglie di Depp, Amber Heard con la quale, da anni, è in atto una guerra mediatica senza esclusione di colpi. L'attrice, scrive il Giornale, è così tornata a parlare della loro relazione "malata" fatta di violenze psicologiche e fisiche, litigi e accuse, droga e alcool.

Johnny Depp però non si è risparmiato il racconto di episodi imbarazzanti legati al suo matrimonio con la 34enne texana, sposata nel 2015 e dalla quale ha divorziato solo un anno dopo le nozze, un periodo da lui definito "incredibilmente infelice". Depp ha ricordato che per essere arrivato in ritardo alla festa del 30esimo compleanno dell'attrice, la Heard, "ha defecato nel nostro letto e poi incolpato il nostro cane". Ma mentre Johnny Depp incolpava l'ex, lei si discolpava puntando il dito contro il loro cagnolino, con problemi intestinali, salvo poi virare il tutto suo uno scherzo di pessimo gusto. "È una donna dalla personalità borderline calcolata e diagnosticata; lei è sociopatica; lei è una narcisista ed è completamente ed emotivamente disonesta", ha continuato l'attore.

