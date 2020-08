Sam Panda arrestata, l'acrobata si è presentata in spiaggia con un perizoma: "Non si può stare nudi"

09 agosto 2020 a

Arrestata per un bikini. Accade in South Carolina, dove l'acrobata statunitense Sam Panda è stata ammanettata per ben poco. "Mi avete ammanettata perché indosso un perizoma", ha detto indignata agli agenti che le hanno letto in spiaggia un'ordinanza riguardante il pubblico decoro. "Lo so bene - ha detto la diretta interessata replicando al fatto che non si può girare senza nulla addosso -, ma non sono nuda". "Indossi un perizoma" ribadisce però l'agente. "Un perizoma non vuol dire essere nudi", ribatte Sam.

Eppure la legge della cittadina di Myrtle Beach parla chiaro e definisce fuorilegge "l'esposizione in pubblico di specifiche parti anatomiche", tra cui rientrerebbero anche le natiche. La legge prevede un iniziale avvertimento e una multa in caso non fosse osservato. Insomma, cose dell'altro mondo.

