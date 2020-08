Emmanuel Macron, coronavirus in Francia fuori controllo: casi quadruplicati, "qualcosa non previsto dagli scienziati"

28 agosto 2020 a

"Dobbiamo reagire adesso". In Francia il coronavirus è tornato fuori controllo: il tasso di contagio è passato da 0,7 a 1,4 e i casi di positività sono quadruplicati in un mese. Il premier Jean Castex ha ammesso: "Sta succedendo qualcosa che gli scienziati non avevano previsto". La seconda ondata, insomma, sembra già iniziata, con 800 ricoveri alla settimana e 21 province dichiarate "zona rossa".

Ma il presidente francese Emmanuel Macron ribadisce quanto detto nelle scorse settimane: un lockdown generalizzato, con chiusura delle frontiere, sarebbe "controproducente" e "inefficace": "Non ha senso quando ci sono focolai, aree di circolazione attiva come le chiamiamo ora, che sono chiaramente identificate", ha spiegato durante una visita a una fabbrica farmaceutica. Oltre al rischio sanitario, c'è infatti quello economico: l'Europa ha milioni di lavoratori transfrontalieri e, ha sottolineato Macron, sarebbe "assurdo" ostacolare "la vita quotidiana, la vita economica". Insomma, l'invito è a "non ripetere gli errori di marzo". Chissà se dalle parti di Palazzo Chigi lo ascolteranno,

