Coronavirus, bollettino: contagi raddoppiati in una settimana, è l'effetto Ferragosto

Continua a salire la curva dei contagi, anche se l’aumento stavolta è sensibile rispetto alle 24 ore prevedenti. Il numero di tamponi è ancora molto alto (97.065) e questo è certamente un bene: i nuovi casi sono 1.462 a fronte di 9 morti e 348 guariti. Rispetto alla media della settimana scorsa c’è stato un aumento di contagi del 96,1 per cento: un dato importante che restituisce in parte i problemi causati dal mancato rispetto delle regole anti Covid nel corso della settimana di Ferragosto. Ora stiamo pagando lo scotto della follia di quei giorni, ma la situazione sembra essere ancora sotto controllo. Gli attualmente positivi continuano a salire: adesso sono 23.035, dei quali però la stragrande maggioranza si trova in terapia intensiva. Salgono sensibilmente invece i numeri ospedalieri: i ricoverati con sintomi sono 1.252 (+54), mentre quelli in terapia intensiva sono 74 (+7). Per quanto riguarda le regioni, nessuna è a contagio zero: il maggior numero di nuovi casi è stato registrato in Lombardia (316), seguita poi da Campania (183), Lazio (166), Emilia Romagna (164) e Veneto (135).

