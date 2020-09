Bruxelles, dal sito dell'ambasciata italiana a quello per scambisti: "Cercavo informazioni per mio figlio...", clamoroso disastro

22 settembre 2020 a

Una incredibile disavventura è raccontata a Dagospia dal generale della Guardia di Finanza in congedo, Umberto Repetto: "Un sito web istituzionale ha cambiato la vita di un caro amico che, da anni per ragioni di lavoro, vive in Belgio e che era andato sul sito Internet dell’Ambasciata soltanto per avere informazioni sul calendario scolastico per i figlioli. Lui, persona di sani principi e di ineccepibile moralità, si è tramutato in un mostro di assatanata sessualità. Il motivo? Semplicissimo. Gli è bastato digitare l’indirizzo dell’insediamento virtuale della sede diplomatica in lingua inglese e selezionare la voce “contatti” (o “contact us” ad esser più precisi)".

Repetto entra nei particolari: "Lì – sotto la dicitura “School Department” ha trovato il link di proprio interesse corrispondente a www.ufficioscolasticobruxelles.eu e gli si è aperto un mondo fino ad oggi per lui inesplorato e inimmaginabile. Il fatidico clic lo ha catapultato in un universo inaspettato, dove – in barba al distanziamento sociale – ci si avvicina più del dovuto e le mascherine vengono portate sugli occhi e non su bocca e naso come tanto viene raccomandato….". Nessun commento ufficiale per ora dall'ambasciata italiana di Bruxelles

