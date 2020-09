Detroit, donna colta da crisi isterica in aereo: "Putt***, andiamo a farlo tutta la notte". Un video terrificante

29 settembre 2020 a

Immagini impressionanti, che arrivano direttamente da un volo diretto in Michigan, Stati Uniti, dove una donna, colta da una violentissima crisi isterica, ha terrorizzato gli altri passeggeri. Come spiega Dagospia, che ha rilanciato il video, la signora si è arrampicata sui braccioli delle poltrone, urlando frasi sconnesse, per poi colpire in modo violento schienali e cappelliere. Roba che ricordava il film L'esorcista. La clip è stata pubblicata domenica da World Star Hip Hop e non ha bisogno di particolari commenti. La signora, mascherina abbassata sul mento, sul volo diretto a Detroit inizia a urlare frasi quali: "Putt***, andiamo a sco*** tutta la notte". Non sembra rivolgersi a nessuno in particolare, è semplicemente in preda alla follia, prende anche a calci i sedili. La compagnia aerea, dopo quanto accaduto, non ha fornito dati sull'incidente.

