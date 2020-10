Donald Trump "fa fatica a respirare": bomba-coronavirus sul presidente ricoverato, "cambia rapidamente"

03 ottobre 2020 a

a

a

Come sta davvero Donald Trump? Il presidente degli Stati Uniti è stato ricoverato in un ospedale militare dopo essere risultato positivo al coronavirus. Lui si è fatto sentire tramite i social con un tweet non del tutto rassicurante: “Sta andando bene, penso. Grazie a tutti”. Il bollettino medico della Casa Bianca ha parlato di un trattamento speciale a base di un cocktail di anticorpi sperimentali e soprattutto ha assicurato che Trump è sereno e sta abbastanza bene. Ma i media americani dicono cose diverse. Fonti anonime dell’amministrazione citate da Cnn e Nbc riferiscono che il presidente è “molto stanco, molto affaticato e con qualche difficoltà a respirare”. Un’altra fonte ha aggiunto che “per ora sta bene, ma la nostra paura è che le cose possano cambiare rapidamente”. Il New York Times invece parla di febbre lieve, congestione nasale e tosse: su una cosa sono però tutti d’accordo, ovvero che Trump presenta i sintomi del coronavirus e quindi la sua situazione va presa molto seriamente. In attesa di capire come si evolverà la situazione, Donald ha deciso di non trasferire la sua autorità al vice Mike Pence: “Il presidente è in carica”, ha precisato un portavoce della Casa Bianca aggiungendo che la campagna elettorale contro Joe Biden non si fermerà neanche dopo la positività di Trump.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.