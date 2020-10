Donald Trump, "sono immune al coronavirus". Ma resta il sospetto: è guarito davvero? Lo strano silenzio sui tamponi

12 ottobre 2020 a

a

a

Donald Trump è positivo o negativo? Nessuno conosce la risposta al momento, anche perché il medico personale del presidente degli Stati Uniti, Sean Conley, non hai mai fatto ricorso a quelle due parole. Non le ha usate quando Trump è stato ricoverato venerdì 2 ottobre al Walter Reed Hospital, per infezione da Covid-19, né le ha usate sabato 10 ottobre, quando ha dato un aggiornamento sulle condizioni del leader americano. Non ha parlato di tamponi, ha solo detto che il presidente "non è più considerato un soggetto a rischio contagio per gli altri".

Video su questo argomento Trump prova a buttarsi alle spalle il Covid ma Twitter lo segnala TMNews

"Sembra che io ora sia immune. I medici dicono che non posso trasmettere il virus. Sono in ottima forma e pronto per riprendere la battaglia", questa la versione del capo della Casa Bianca che, in un'intervista rilasciata a Fox Business, ha rivelato di aver passato i test più severi. Secondo alcuni virologi, sentiti dai media americani, non c'è da fidarsi molto. Molti di loro, infatti, ricordano che la Cdc (l’autorità sanitaria federale) raccomanda di tenere in isolamento i pazienti con sintomi moderati o gravi da Covid-19 per almeno 20 giorni. Sembra essere il caso di Trump, che è stato curato con un composto di steroidi, somministrato solo nei casi più gravi.

Nonostante questo, per il presidente sembra più importante tornare a fare politica. E infatti ha già fissato una serie di comizi in Florida, Pennsylvania e Iowa. L'obiettivo al momento è recuperare voti. Anche perché, stando all’ultima rilevazione del Washington Post e della Abc, Joe Biden ha 12 punti di vantaggio a livello nazionale (54%-42%). Nel frattempo la Casa Bianca ha anche chiesto di ripristinare il dibattito tv contro il candidato dem, che prima era in programma il 15 ottobre, poi è stato cancellato dopo il rifiuto di Trump di partecipare a un duello virtuale. Il presidente Usa cerca di ricorrere ai ripari anche attaccando l'avversario. "Biden tossiva in modo orribile - ha detto, riferendosi a un'intervista televisiva - Non so che cosa significhi, ma i media non ne parlano". In realtà, però, Joe Biden diffonde sistematicamente i risultati dei suoi tamponi, Trump no.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.