Donald Trump, esasperato dal Covid: "La gente è stanca di sentire Fauci e tutti questi idioti"

19 ottobre 2020 a

a

a

Donald Trump è stato beccato a parlar male dei virologi: "La gente è stanca del Covid, vuole essere lasciata in pace, sono stanchi di sentire Fauci e tutti questi idioti". Queste le parole che il presidente Usa avrebbe detto in una telefonata con il suo team elettorale. Il capo della Casa Bianca, quindi, si è scagliato di nuovo contro Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive della nazione, accusandolo di essere un "disastro". "Se l'avessi ascoltato avremmo avuto 500mila morti - ha detto ancora, secondo quanto riporta la Cnn che ha avuto accesso alla chiamata tramite una fonte -. Se c'è un giornalista collegato, può riportarlo come l'ho detto, non mi può importare di meno". Poco tempo fa il virologo in questione aveva detto di non essere "assolutamente sorpreso" per il contagio di Trump, soprattutto dopo averlo visto spesso circondato da persone senza mascherina.

Video su questo argomento Jane Fonda contro Trump: speriamo che adesso venga arrestato lui TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.