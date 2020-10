Borat, chi è Maria Bakalova, la 24enne bulgara con Rudy Giuliani in hotel. Clamoroso: dove l'avete già vista, in Italia

24 ottobre 2020 a

L'immagine dell'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, insieme a una donna in una camera d'hotel, con le mani infilate nei pantaloni, ha già fatto il giro del web. Si tratta di un frame del nuovo film di Sacha Baron Cohen, in arte Borat, uscito su Amazon Prime il 23 ottobre. Ma chi è la ragazza bionda che si vede accanto all'avvocato di Trump? Il suo nome è Maria Bakalova. Come riporta Dagospia, è un'attrice bulgara di 24 anni, che nel film Borat interpreta la figlia del protagonista. Ma forse qualcuno l'avrà già vista anche in altri ruoli. Lei, infatti, ha partecipato a diversi programmi televisivi ed è comparsa in un episodio di "Gomorra" tre anni fa. La Bakalova ha studiato alla Bulgarian National School of Arts ed è una flautista di formazione classica oltre che un'attrice. Ha frequentato l'Accademia Nazionale di Teatro e Arti cinematografiche di Sofia e si è laureata nel 2019. Ha recitato in lungometraggi bulgari, guadagnandosi due premi per la sua interpretazione in "Transgression" nel 2018 e come protagonista nella commedia del 2020, “Last Call”. E' una sostenitrice del movimento Black Lives Matter e il suo sogno è quello di costruirsi una carriera a Hollywood.

