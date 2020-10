Angela Merkel e i tremori dello scorso anno, Dagospia: "Colpa del marito che l'aveva lasciata per una sua ex allieva"

28 ottobre 2020 a

I tremori di Angela Merkel sono tornati alla ribalta. Nulla si sa su quanto davvero sia accaduto alla cancelliera tedesca lo scorso anno (a giugno), quando apparve più volte in pubblico e davanti a telecamere in preda a diversi spasmi. A lanciare un'indiscrezione non ufficiale è Dagospia che scrive: "Alcune malelingue esperte di questioni tedesche, hanno riferito a Dago una storia che ha dell’incredibile. Dopo più di un anno, scopriamo che quei disturbi erano i patimenti di un cuore spezzato: il marito, Joachim Sauer, l’aveva lasciata! Il 71enne professore di chimica all’Università “Humboldt” di Berlino aveva una tresca con una sua ex allieva".

"Per favore state a casa, si decide il Natale". Coronavirus, il drammatico appello di Angela Merkel ai tedeschi

Una notizia ben diversa da quella diffusa dagli esperti che, invece, parlavano di una disidratazione, poi di un danno neurologico o addirittura di morbo di Parkinson. Ma il sito di Roberto D'Agostino non si arresta nel racconto sulla Merkel e verga: "Il professor Sauer non ha smesso di dare “ripetizioni” alla sua ex allieva. Porta avanti la sua liason extraconiugale, all’interno di un accordo definito: finché Angela Merkel è sotto i riflettori, ognuno fa la sua vita con discrezione e riservatezza".

