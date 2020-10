Lione, prete ortodosso ferito a colpi di pistola. L'aggressore è fuggito: allerta terrorismo in Francia

31 ottobre 2020 a

Nuova aggressione contro un esponente religioso in Francia. A Lione un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco nei pressi di una chiesa. L'aggressore è fuggito ed è in corso una caccia all'uomo. Un significativo dispiegamento di forze di sicurezza è presente nel 7 ° arrondissement, vicino a una chiesa greca (nel quartiere Jean Macé), dove è avvenuto il fatto. "Le ferite riportate sarebbero gravi", riportano alcune fonti delle forze dell'ordine. Ai sanitari che l’hanno soccorso il prete avrebbe detto di non conoscere il suo aggressore. Il ministero dell'Interno francese ha diramato un comunicato in cui invita i cittadini a rimanere lontani dalla zona dell'accaduto, che viene classificato come "grave incidente". L'allerta terrorismo in Francia non sembra diminuire.

Questo fatto di cronaca infatti avviene due giorni dopo l'attentato di Nizza, dove un uomo ha aggredito con un coltello alcune persone in preghiera all'interno della basilica di Notre Dame. Il bilancio dell'attentato, di matrice islamista, è stato poi di tre vittime. L'attentatore, Brahim Aoussaoui, è un tunisino sbarcato a Lampedusa a settembre e poi identificato a Bari all'inizio di ottobre.

