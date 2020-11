Elezioni Usa, Donald Trump e il tweet a urne calde: "Grazie! In tutto il Paese...". Ribaltone ai seggi?

04 novembre 2020 a

"Grazie!". A mezzanotte e un quarto italiana, a urne caldissime, Donald Trump accende la lunga notte delle presidenziali americane con un tweet dei suoi. "Abbiamo un gran bel risultato in tutto il Paese", giura il presidente americano uscente, buttando lì l'idea del clamoroso "ribaltone". Lo sfidante, il democratico Joe Biden, fino a poche ore fa era ancora il grande favorito dei sondaggi. Poi uno smottamento rapido e insospettabile, in alcuni degli Stati chiave per la corsa alla Casa Bianca. Il vantaggio dell'ex vice di Barack Obama si è assottigliato a tal punto da scomparire, in alcuni casi.

In Arizona, ad esempio, Biden è in vantaggio "solo" di 2,6 punti, in Florida di 2,5 punti, in Georgia appena dello 0,9. In Carolina del Nord di 1,7 punti. In Ohio, Trump è in vantaggio di 0,6 punti. Insomma, tutto può ancora accadere. Finora, un'unica certezza: l'affluenza da record con tasso previsto al 67%, 10 punti in più rispetto al 2016.

