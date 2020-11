Donald Trump, lo storico Campi: "Per le prossime presidenziali potrebbe scendere in campo Ivanka"

07 novembre 2020 a

a

a

Donald Trump tentato dal passare il testimone. Potrebbe essere la figlia prediletta Ivanka a correre per le prossime presidenziali negli Stati Uniti. Parola del politologo Alessandro Campi. Per il docente di storia del pensiero politico all'università di Perugia il tycoon ha fatto un solo grande errore: "Ha sbagliato la gestione della pandemia, perché - spiega alle colonne del Giorno - sembra chiaro che senza questa congiuntura negativa e il modo in cui l'ha gestita Trump avrebbe vinto ancora, grazie soprattutto all'economia in crescita".

“Odio puro”. Melania e Ivanka Trump, una scena raggelante in diretta. Ecco cosa succede quando si sfiorano | Video

Trump non rimarrà dunque un fenomeno momentaneo. "Il partito repubblicano - evidenzia -, tra l'opzione di una svolta al centro e una continuazione della rivoluzione trumpiana, credo che opterà ancora per la seconda, valorizzando il fatto che Trump ha carisma ed è stato in grado di allargare il bacino elettorale del partito". Se i repubblicani seguiranno questa linea, per Campi non ci sono dubbi: "Trump opterà per mettere in campo sua figlia Ivanka, che sembra avere un appeal tutto suo. Ed è quindi possibile che nel 2024 si assista, dopo la sfida gerontocratica del 2020, ad una sfida fra donne. Ivanka Trump contro Kamala Harris". Niente di più probabile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.