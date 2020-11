Donald Trump, fine del dialogo con la Corea del Nord: “Incontro?”, la condizione di Biden (che Kim Jong-un non accetterà)

08 novembre 2020 a

a

a

Kim Jong-un avrebbe preferito altri quattro anni di Donald Trump in qualità di presidente degli Stati Uniti. È l’indiscrezione della Bbc, che ricorda come il leader della Corea del Nord aveva definito Joe Biden un “cane rabbioso”, anche se adesso avrebbe deciso di adottare una linea meno provocatoria, visto che il candidato democratico ha pur sempre vinto la corsa alla Casa Bianca. Ovviamente la preferenza marcata nei confronti di Trump non era casuale per Kim: le foto e le strette di mano con il Tycoon newyorkese hanno fatto la storia, ma intanto la Corea del Nord ha continuato a costruire il suo arsenale nucleare, con gli Stati Uniti che si sono limitati a sanzionarla. Secondo gli analisti americani, il presidente Biden riporterà la relazione con il dittatore nordcoreano ad un approccio più tradizionale e prima di incontrarlo potrebbe pretendere la denuclearizzazione di Pyongyang e la rinuncia delle armi nucleari. Addirittura si vocifera che i giorni di “fuoco e aria” potrebbero tornare presto, a meno che l’amministrazione Biden non decida di iniziare presto i colloqui con la Corea del Nord.

"La festa della liberazione". Giannini oltre ogni limite: balla sul cadavere politico di Trump

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.