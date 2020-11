Che tempo che fa su Donald Trump: “Il suo ‘nemico' Anthony Fauci potrebbe entrare nella task force anti-Covid"

08 novembre 2020 a

Ormai si è perso il conto degli scontri tra Donald Trump e Anthony Fauci, che hanno due visioni dell’epidemia di coronavirus completamente differenti. Per questo il presidente ha più volte messo alla berlina il noto immunologo, che invece dalla comunità scientifica è ritenuto uno dei più autorevoli sull’argomento: ma per Trump era diventato ormai un avversario politico, dato che osteggiava la sua gestione dell’emergenza più votata alla tutela dell’economia che della salute. Adesso che Joe Biden si appresta a diventare il 46esimo presidente degli Stati Uniti la situazione si ribalterà completamente per Fauci: “Lui è uno di quelli che potrebbe essere nella commissione anti-Covid che lunedì nominerà Biden”, ha svelato Antonio Di Bella a Che tempo che fa. L’inviato della Rai a Washington ha quindi regalato a Fabio Fazio un’indiscrezione mica da ridere: l’immunologo sarebbe pronto a far parte della task force di dodici persone che avranno il compito di occuparsi del Covid. Una mossa forte anche dal punto di vista politico, dato che Fauci è stato a lungo screditato da Trump, che dovrà invece ingoiare il boccone amaro di vedere l’immunologo pienamente riconosciuto dalla Casa Bianca per la gestione della pandemia.

