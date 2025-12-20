Martina Natale, il vicesindaco di Casal di Principe promuove il "sì" per il referendum alle sue nozze

"Sì all'amore e sì a una giustizia giusta". E quale miglior occasione per dirlo se non un matrimonio? Martina Natale, che oggi a Napoli ha sposato Roberto Peluso, ha voluto far coincidere il giorno del matrimonio con un messaggio in abito bianco in vista del referendum sulla giustizia. La 29enne vice sindaco di Casal di Principe, in provincia di Caserta, nonché esponente di Forza Italia, ha voluto rivolgersi ai suoi tanti sostenitori attraverso un video. D'altronde la campagna per il sì al referendum era iniziata dalla preparazione della sposa, nei saloni dell'hotel Excelsior. In quel caso l'indicazione precisa è apparsa su un cuscino rosso dalla scritta 'Mille volte Sì'.

Ma Martina Natale non è stata sola in questa scelta. Ad accompagnarla in questa giornata speciale i giovani di Forza Italia "non per trasformare il matrimonio", celebrato nella basilica di San Francesco di Paola, in piazza Plebiscito, "in un evento politico - hanno comunque tenuto a precisare - ma per usare il suo significato più evidente - la scelta - come chiave di lettura del Sì al referendum sulla giustizia". Gianfranco Succoio, vicecoordinatore regionale di Forza Italia Giovani Campania, ha ribadito che "ci sono sì che cambiano una vita e sì che cambiano il Paese. Il matrimonio è una decisione consapevole. Anche il sì al referendum sulla giustizia lo è". I giovani di Forza Italia sostengono il sì alla riforma della giustizia e, in particolare, alla separazione delle carriere, alla distinzione dei ruoli e all'indipendenza del giudice. "La giustizia viene spesso percepita come distante - ha osservato Succoio -. Noi vogliamo riportarla nella vita quotidiana delle persone, spiegando che riguarda la loro fiducia e il loro futuro".