Donald Trump scaricato anche da Rupert Murdoch: "Basta, non possiamo". Fox News censura la portavoce della Casa Bianca

Da Fox News arriva un altro segnale pesantissimo per Donald Trump, che sembrerebbe non aver incontrato il sostegno di Rupert Murdoch nella sua battaglia legale su presunte “elezioni rubate”. Il network televisivo di riferimento dei repubblicani avevano appoggiato il presidente contro i grandi social che avevano cominciato a segnalare o rimuovere i messaggi di Trump contenenti accuse senza prove: per Fox News si trattava di inammissibili censure da parte di società private che si ergevano a giudici supremi.

Dopo l’Election Day, però, anche la tv di Murdoch ha iniziato a prendere posizioni pesanti contro “The Donald”, fino a quando ieri sera Neil Cavuto ha deciso di assumersi la responsabilità di rompere in maniera netta con i trumpiani: il conduttore ha interrotto un collegamento in diretta con la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, che stava ribadendo le accuse di frodi elettorali. “Fermi tutti, penso che dobbiamo essere molto chiari - ha dichiarato il giornalista americano - lei sta accusando l’altra parte di frode e voto illegale. A meno che non porti altri dettagli a sostegno delle accuse, non posso, in buona fede, continuare a mostrarvi queste immagini”. Fonti da Fox News assicurano che si è trattata di una decisione personale del conduttore, ma intanto nei giorni scorsi il network televisivo aveva già suscitato le ire di Trump, quando era stato il primo ad assegnare a Joe Biden la vittoria in Arizona, che è uno Stato tradizionalmente repubblicano.

