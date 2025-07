Kate Middleton, lo smalto della figlia sconvolge il Regno Unito

Ha solo 10 anni ma ha già tutte le attenzioni su di lei: si tratta della principessa Charlotte, secondogenita del principe William e di Kate Middleton. Per il terzo anno di fila, ha voluto accompagnare la mamma all'All England Lawn Tennis and Croquet Club per la finale maschile di Wimbledon, che si è tenuta ieri, domenica 13 luglio. Insieme a loro papà William e il fratello maggiore, il principe George, 12 anni tra qualche giorno.

Al Centre Court, non lontano dalla famiglia dei principi di Galles, c’era anche il re di Spagna, Felipe II. Di Charlotte hanno colpito soprattutto la compostezza e la grazia, caratteristiche ereditate dalla mamma. Nell'outfit scelto per assistere al match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, è stato impossibile non notare uno strappo a una regola importante del protocollo della casa reale britannica. Di cosa si tratta? Lo smalto rosa sulle unghie delle mani.