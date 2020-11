Joe Biden minaccia azioni legali: così vuole rimuovere l'ostacolo Donald Trump dalla Casa Bianca

10 novembre 2020 a

Joe Biden e il suo team stanno valutando azioni legali contro l'amministrazione Trump, accusandola di ostacolare in maniera illegale l'avvio del processo di transizione. Lo riportano alcuni media Usa, citando fonti del transition team del presidente eletto, che parlano di "diverse opzioni" sul tavolo. Donald Trump, infatti, non ha ancora concesso la vittoria all'avversario dem e non ha alcuna intenzione di lasciare la Casa Bianca. Tant'è che ha già presentato diversi ricorsi e ha fatto causa al segretario di stato della Pennsylvania, puntando il dito contro il sistema di conteggio dei voti per posta, che sarebbe stato - secondo il tycoon - meno rigoroso di quello dei voti in persona.

