Joe Biden, retroscena: "Telefona a tutti tranne che a Giuseppe Conte". Il rapporto con Trump un boomerang per il premier?

L’Italia è l’unico paese del G7 con cui Joe Biden non ha sentito la necessità di parlare. Lo scrive Paolo Mastrolilli nell’edizione odierna de La Stampa, secondo cui questo gesto da parte del nuovo presidente eletto ha un significato importante. Sembra infatti che il buon rapporto tra Giuseppe Conte e Donald Trump sia diventato un boomerang: all’interno dello staff di Biden pare che non abbiano dimenticato la doppia missione a Roma di William Barr (segretario alla giustizia e fedelissimo del tycoon newyorkese) per cercare notizie di reato contro i democratici.

Il premier ha comunque fatto le congratulazioni a Biden per la sua elezione, prima su Twitter e poi con una nota stampa ufficiale di Palazzo Chigi, ma non ha ricevuto risposta. Conte ha provato a minimizzare proprio in un’intervista a Massimo Giannini, motivando così la mancata telefonata con Biden: “Non facciamo i provinciali, la corsa a chi telefona prima è inutile. Non è il tempismo di una telefonata che migliora o peggiora le relazioni transatlantiche”. Peccato però che il premier ancora non l’abbia ricevuta, questa benedetta chiamata dagli Stati Uniti: qualcosa vorrà pur dire se Biden ha parlato con tutti (Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia, Vaticano) tranne che con l’Italia.

