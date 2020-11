Kandice Barber, la professoressa inglese seduce e ha rapporti con l'allievo di 15 anni: spuntano le foto spinte, rischio maxi-condanna

15 novembre 2020 a

Un caso che sta scuotendo il Regno Unito, quello che ha come protagonista, suo malgrado, Kandice Barber, biondissima e avvenente professoressa di 35 anni di scuola secondaria, sposata e madre di due figli, finita a processo con l'accusa di avere fatto sesso con uno studente minorenne. Il caso risale al 2018, l'episodio è avvenuto ad Aylesbury una cittadina della contea del Buckinghamshire, nel sud dell’Inghilterra. Contro di lei tre capi di imputazione: ora rischia una super condanna.

In base alle indagini, avrebbe avuto un rapporto con un allievo 15enne nel corso di una festa che era stata organizzata per promuovere un evento sportivo organizzato dagli studenti. La Barber avrebbe avvicinato il ragazzino, lo avrebbe sedotto, dunque lo avrebbe fatto salire in macchina per guidare fino ad un'area appartata, un campo, dove si è consumato il rapporto. Nei giorni successivi, i due avrebbero avuto altri incontri clandestini. Ma non è finita. Kandice Barber avrebbe iniziato a spedire al ragazzo delle foto spinte, dei nudi, dei topless in cui si circondava di giochi erotici ed in cui si masturbava. E ancora, avrebbe palpeggiato il ragazzo. Finita? Neppure per idea: disse al ragazzino che era rimasta incinta.

A quel punto il 15ernne, sconvolto, avrebbe rivelato quanto accaduto. "Il ragazzo non era orgoglioso di quello che era successo, non si è mai vantato ma era invece estremamente preoccupato e nervoso quando giravano le voci. Il ragazzo ha dichiarato alla stazione di polizia di avere mentito al preside, negando la sua relazione, perché la donna gli aveva detto di essere rimasta incinta e quindi sarebbe stato preso dal panico", fanno sapere i giudici. E la bionda Kandice, ora, rischia grossissimo.

