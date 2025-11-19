Gran Bretagna, nave spia russa vicina: "Siamo pronti", schierata una fregata

Alta tensione tra Russia e Regno Unito. Il ministro della Difesa britannico, John Healey, parlando a Downing Street, ha spiegato che "una nave spia russa, la Yantar, si trova al confine delle acque britanniche a nord della Scozia". Per questo motivo "abbiamo schierato una fregata della Royal Navy e aerei della Raf per monitorare e seguire ogni movimento di questa nave, durante i quali la Yantar ha puntato i laser verso i nostri piloti". La nave è "progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini".
Secondo il ministro si tratta di una manovra "estremamente pericolosa" da parte delle forze armate russe. "Il mio messaggio alla Russia e a Putin è questo: vi vediamo, sappiamo cosa state facendo e se la Yantar si dirigerà verso sud saremo pronti". D'altronde i precedenti parlano chiaro: l'ultima volta che la Yantar ha compiuto un'azione simile, Londra ha fatto emergere un suo sottomarino nucleare in funzione dissuasiva.
Ucraina, massiccio attacco russo: caccia polacchi in volo, tensione alle stelleUn massiccio attacco notturno con droni russi ha ferito almeno 36 persone a Kharkiv, in Ucraina orientale, hanno riferit...
A riguardo Healey ha ribadito l'impegno del governo laburista di Keir Starmer nell'andare avanti col riarmo e l'incremento delle spese militari proprio per affrontare questa e altre minacce insieme agli alleati della Nato. A maggior ragione dopo il rapporto della Commissione Difesa della Camera dei Comuni che ha rilevato gravi lacune nella preparazione delle forze armate di sua maestà e l'incapacità di difendersi nel caso di una potenziale invasione del Regno. Il ministro ha sottolineato quanto fatto sino a oggi dall'esecutivo laburista nell'ambito della Difesa e assicurato che sta andando avanti il piano annunciato lo scorso giugno, con lo stanziamento di 1,5 miliardi di sterline, per la costruzione di nuovi stabilimenti per la produzione di munizioni.