Gran Bretagna, nave spia russa vicina: "Siamo pronti", schierata una fregata

Alta tensione tra Russia e Regno Unito. Il ministro della Difesa britannico, John Healey, parlando a Downing Street, ha spiegato che "una nave spia russa, la Yantar, si trova al confine delle acque britanniche a nord della Scozia". Per questo motivo "abbiamo schierato una fregata della Royal Navy e aerei della Raf per monitorare e seguire ogni movimento di questa nave, durante i quali la Yantar ha puntato i laser verso i nostri piloti". La nave è "progettata per raccogliere informazioni e mappare i nostri cavi sottomarini".

Secondo il ministro si tratta di una manovra "estremamente pericolosa" da parte delle forze armate russe. "Il mio messaggio alla Russia e a Putin è questo: vi vediamo, sappiamo cosa state facendo e se la Yantar si dirigerà verso sud saremo pronti". D'altronde i precedenti parlano chiaro: l'ultima volta che la Yantar ha compiuto un'azione simile, Londra ha fatto emergere un suo sottomarino nucleare in funzione dissuasiva.