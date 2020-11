Haya bin Hussein e la guardia del corpo, il tradimento della principessa in mondovisione: l'imbarazzo della Regina Elisabetta

22 novembre 2020 a

a

a

Tradimento in mondovisione per Haya Bin al Hussein, ex moglie del potentissimo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum. La sesta consorte, oggi 46 anni, per molto tempo ha avuto una storia clandestina con la sua guardia del corpo, l'ex soldato dei Windsor Russell Flowers, di 9 anni più giovane di lei. Il militare di fiducia di Buckingham Palace, con cui la famiglia del 71enne sceicco emiratino ha rapporti economici strettissimi, scortava la bella principessa ovunque. I due sono stati fotografati ad Ascot, l'evento clou del bel mondo della monarchia britannica. Ma gli incontri amorosi avvenivano soprattutto nelle stanze (comunicanti) della regga nel Suffolk.





Secondo il Daily Mail, la principessa Haya ha comprato il silenzio di Flowers e altri tre agenti della sua scorta personale con 1,5 milioni di euro a testa. Al suo amante, ovviamente, andavano anche altri regalini come fucili da caccia, Rolex e lussuosissimi orologi. Quando Al Maktoum ha scoperto la tresca, Haya è stata costretta a fuggire a Londra, in una sorta di esilio dorato da cui ha condotto la battaglia legale per l'affidamento dei figli. A tradire i due amanti anche l'ossessione della principessa per il militare. Quando la moglie di quest'ultimo ha scoperto i preservativi nella borsa del consorte, è iniziato il dramma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.