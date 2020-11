Lucy Dawson, tre mesi di elettrochoc. Ma avevano sbagliato diagnosi: come l'hanno ridotta (e cosa fa oggi)

24 novembre 2020 a

a

a

Credevano avesse dei problemi psichiatrici e l'hanno chiusa in una clinica, ma in realtà la diagnosi era sbagliata. Lucy Dawson a 20 anni, oggi ne ha 25, è stata ricoverata per 3 mesi nel 2016 in un reparto psichiatrico. I medici credevano avesse disturbi mentali ma in realtà soffriva di encefalite. Dopo 3 mesi di terapie, tra cui l'elettroshock, è arrivata la corretta diagnosi. Durante i mesi di terapia le sue condizioni non miglioravano anzi le crisi erano sempre più forti. Una di queste le ha comportato una caduta dal letto e una brutta ustione al nervo sciatico da allora è parzialmente disabile con difficoltà nel movimento della gamba sinistra. Dopo le dimissioni Lucy ha iniziato la riabilitazione e con il tempo è riuscita a guarire e a tornare padrona della sua vita, fino a diventare una modella di successo.

Modalità felicità: dagli Usa in arrivo una nuova pillola antidepressiva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.