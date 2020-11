Melania Trump, l'impensabile gesto dietro a questo tacchino: così il pennuto salva il matrimonio con Donald?

25 novembre 2020 a

Siamo agli sgoccioli, alla Casa Bianca. Ultimi giorni per Donald Trump e per Melania Trump, con quest'ultima alle prese con i preparativi per il Natale. E ieri, martedì 24 novembre, era il giorno del Turkey Pardoning, cerimonia annuale che si svolge a ridosso del Ringraziamento. Una cerimonia nel corso della quale la coppia presidenziale, come da tradizione, ha graziato il tacchino. Quel tacchino che potete vedere nella foto. L'evento è in calendario alla Casa Bianca dal 1947 e Donald e Melania non avevano alcuna intenzione di rinunciarvi. Un giorno di festa, dove Trump e consorte hanno stupito un po' tutti presentandosi mano nella mano per percorrere il portico che conduce al Rose Garden, dove si sono trovati davanti il tacchino, a cui rigorosamente senza mascherina hanno risparmiato la vita. E al netto del tacchino "graziato", resta il fatto che i due si siano presentati mano nella mano, allontanando i gossip sull'imminente divorzio che circolano ormai da settimane.

