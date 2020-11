Melania Trump, alle spalle di Donald lo sconvolgente gesto col giovane militare: senza precedenti, qui crolla tutto

12 novembre 2020 a

a

a

Il gossip impazza. Si parla di Melania Trump e Donald Trump, con la prima che sarebbe pronta a lasciare il secondo, secondo i rumors attendeva soltanto la sconfitta al voto per farlo. La coppia, si dice, sarebbe in crisi da tempo. Dalla Casa Bianca, però, arrivano anche smentite (non ufficiali, ovviamente) e ricostruzioni differenti. E in tutto ciò, ora, ci si mettono delle foto. Davvero sorprendenti. In occasione del Veterans Day, il presidente uscente ha infatti reso omaggio ai veterani militari a stelle e strisce, visitando la tomba del Milite ignoto al cimitero nazionale di Arlington, Virginia. Il tutto sotto una pioggia battente. Il tutto con Melania al suo fianco. Circa. Già, perché la First Lady si è presentata a braccetto con un militare, un giovane in divisa che ha accompagnato Melania per tutta la visita. E le foto, ovviamente, hanno rilanciato il gossip: come mai era a braccetto con un militare e a distanza di sicurezza da Donald? Che messaggio voleva lanciare, ammesso che volesse farlo? E, soprattutto, chi era quel ragazzo? Foto davvero sorprendenti, inconsuete.

“Dove diavolo è finito?”. Il silenzio più pesante per Trump: chi è "sparito" dalla Casa Bianca. Complotto repubblicano?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.