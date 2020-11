Wuhan, le autorità cinesi: "Imballaggi positivi al coronavirus spediti da Germania e Brasile"

30 novembre 2020 a

Il Covid viaggia con i surgelati. E' quello che si pensa a Pechino, dove infatti sono stati intensificati gli sforzi per bloccare il coronavirus importato attraverso i cibi congelati provenienti da altri Paesi. Mentre la scorsa estate nel mirino cinese era finito il salmone norvegese; adesso invece le autorità di Wuhan hanno fatto sapere che ben tre campioni di imballaggi di alimenti congelati importati dall'estero sono risultati positivi al Covid-19. La Commissione sanitaria municipale ha detto che si tratta di carne bovina congelata proveniente dal Brasile e di pesce congelato proveniente dal Vietnam. Subito si è provveduto a sigillare i prodotti, mettere in quarantena il personale entrato in contatto diretto col cibo e fare test molecolari. Finora tutti i risultati sono stati negativi. Gli alimenti surgelati "incriminati", invece, non erano ancora stati immessi sul mercato, quindi nessun pericolo per la popolazione.

La Cina, comunque, è al lavoro già da tempo per evitare che si verifichino situazioni di questo tipo. A metà novembre il ministero dei Trasporti ha rilasciato una serie di linee guida per "prevenire la trasmissione di coronavirus tramite gli alimenti surgelati importati per mezzo di trasporto su strada e acquatico", sottolineando "la formazione e la protezione del personale e la disinfezione dei veicoli", come spiegato dal portavoce del ministero, Sun Wenjian, in conferenza stampa.

