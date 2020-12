Joe Biden, il presidente "fragile": la frattura e le due nomine che infiammano il partito democratico

01 dicembre 2020 a

a

a

Joe Biden giocando col suo cane si è procurato una serie di piccole fratture al piede destro e alla caviglia: dovrà indossare un tutore per diverse settimane. L'episodio pone in piano il fatto che Biden a 78 anni è il più anziano presidente della storia, eletto in un anno dominato coronavirus, malattia che colpisce soprattutto gli anziani. E c'è già chi pensa che una presidenza Kamala Harris prima del 2024 possa essere molto concreta.

"Microfratture e tutore". Piccolo incidente: Biden cade e Trump reagisce così | Guarda

Nella prima tornata di incarichi di Biden, scrive Repubblica, era folta la presenza di settuagenari come la futura ministra del Tesoro Janet Yellen (74) e il commissario per l'ambiente John Kerry (76), ora Biden ha virato su donne più giovani e di diversa etnia, ma queste scelte non bastano a calmare la rivolta nei ranghi del partito democratico. Soprattutto due nomi non piacciono all'ala sinistra del partito. Il primo è quello di Neera Tanden, alla guida dell'Office of Management and Budget. La Tanden ha diretto il Center for American Progress, protagonista di uno scandalo per i finanziamenti ricevuti dagli Emirati Arabi Uniti e nel 2016 fu accusata di avere orchestrato le manovre contro Bernie Sanders alle primarie. L'altro nome è quello di Brian Deese, possibile capo dei consiglieri economici. Deese è manager di BlackRock, gigante di Wall Street.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.